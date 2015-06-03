В Азербайджане будет создан Гарадагский промышленный парк

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Гарадагского промышленного парка.

Как сообщает Report, согласно документу, с целью обеспечения продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, организации конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и увеличения занятости населения в производственной сфере на территории Гарадагского района Баку будет создан промышленный парк.

Гарадагский промышленный парк является территорией, располагающей необходимой инфраструктурой и органами управления для осуществления предпринимательской деятельности, организации конкурентоспособного, с применением современных технологий судостроения и других промышленных производств, используемых для оказания услуг, создающий благоприятные условия для деятельности и развития предпринимателей.

Мероприятия, связанные с организацией деятельности Гарадагского промышленного парка, управление им и развитие осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Сумгайытский химический промышленный парк", созданное в подчинении министерства экономики и промышленности Азербайджана указом Президента от 21 декабря 2011 года «О создании «Сумгайытского химико-промышленного парка».

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Общества на правах аренды земельного участка Государственной нефтяной компании Азербайджана площадью 72 гектара, расположенного на территории Гарадагского района Баку на 25-м километре магистральной дороги Баку-Астара, для деятельности Гарадагского промышленного парка и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о применении других стимулирующих мероприятий в Гарадагском промышленном парке наряду со стимулирующими мероприятиями, предусмотренными для промышленного парка, с целью обеспечения долговременного развития судостроительной промышленности; решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству экономики и промышленности поручено осуществить необходимые меры по созданию внешней и внутренней инфраструктуры на территории Гарадагского промышленного парка, по осуществлению плодотворной предпринимательской деятельности; оказать помощь Обществу в организации деятельности, управлении и развитии Гарадагского промышленного парка и осуществить мероприятия по определению приоритетных направлений в судостроительной промышленности; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.