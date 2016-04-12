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    ​Работы в Нефтчалинском промышленном квартале завершатся за 2-3 месяца

    Сейчас ведутся переговоры с главами районных исполнительных властей по вопросу создания новых промышленных кварталов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Нефтчалинский промышленный квартал будет сдан в эксплуатацию в июне-июле этого года. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

    Н.Сафаров отметил, что ведутся переговоры с главами районных исполнительных властей по вопросу создания новых промышленных кварталов.

    "Главы районных исполнительных властей предлагают нам различные территории под новые промышленные кварталы. Сейчас ведутся соответствующие переговоры и измерительные работы. Думаю, что в скором времени будет сделано официальное заявление в связи с этим", - добавил замминистра. 

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