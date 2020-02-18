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Азербайджанским ювелирам предлагают вернуться на родину

​Работающим за рубежом азербайджанским ювелирам предлагают вернуться

Реформирование ювелирной отрасли поможет оживить эту сферу и усилить потоки инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

Он подчеркнул, что возвращение из-за рубежа на родину действующих в ювелирной отрасли предпринимателей приведет к формированию в стране традиционного производства и рыночной сети в этой отрасли в регионе.

"Существует серьезная необходимость в создании активного общественного союза в ювелирной отрасли. KOBIA работает с Министерством юстиции и предпринимателями для поддержки процедур регистрации", - сказал Мамедов.

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