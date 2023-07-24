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Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, которая прошла с момента завершения действия зерновой сделки, выросла на 12,3%.
Промышленность
24 июля 2023 г. 18:39
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, которая прошла с момента завершения действия зерновой сделки, выросла на 12,3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К моменту прекращения действия зерновой сделки 17 июля стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, а в понедельник, 24 июля, цена поднялась уже до $7,34 за бушель.

На минувшей неделе стоимость пшеницы на бирже постоянно менялась: на торгах фиксировали то подорожание на фоне заявлений сторон по зерновой сделке, то вновь снижаясь. В понедельник, 24 июля, рост составляет 5,45%.

Одновременно увеличивалась и цена фьючерса кукурузы. В понедельник стоимости сентябрьского фьючерса достигла 3,51%, а цена сельхозпродукции выросла на $5,55 за бушель.

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