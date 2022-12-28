Прошло заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции

Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики.

Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, заседание прошло с участием председателя Наблюдательного совета, министра Микаила Джаббарова.

На мероприятии была представлена информация о мерах, реализованных в области управления 4SIM в течение 2021-2022 годов, а также состоялось обсуждение приоритетных направлений развития, намеченных на 2023 год.

На заседании были приняты решения относительно сметы доходов и расходов на 2022 год, а также по другим вопросам.