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Прошло заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции

Прошло заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики.
Промышленность
28 декабря 2022 г. 17:32
Прошло заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции

Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, заседание прошло с участием председателя Наблюдательного совета, министра Микаила Джаббарова.

На мероприятии была представлена информация о мерах, реализованных в области управления 4SIM в течение 2021-2022 годов, а также состоялось обсуждение приоритетных направлений развития, намеченных на 2023 год.

На заседании были приняты решения относительно сметы доходов и расходов на 2022 год, а также по другим вопросам.

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