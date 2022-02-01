Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран

На промышленных предприятиях Азербайджана произведено продукции на 5,8 млрд. манатов, из них на экспорт в более чем 35 стран отправлены товары на 1,7 млрд. манатов.

На промышленных предприятиях Азербайджана произведено продукции на 5,8 млрд. манатов, из них на экспорт в более чем 35 стран отправлены товары на 1,7 млрд. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, только в прошлом году экспорт из промзон увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом. В том числе экспорт продукции ненефтяной промышленности увеличился на 30,8%.

На днях резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ЗАО Tabaterra осуществил первый экспорт продукции в Грузию. В настоящее время компания на основе технологий Великобритании, Германии и Италии производит 80 различных наименований табачных изделий, отвечающих международным стандартам. Годовая производственная мощность предприятия составляет 14 млрд. штук сигарет.