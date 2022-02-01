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Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран

Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран На промышленных предприятиях Азербайджана произведено продукции на 5,8 млрд. манатов, из них на экспорт в более чем 35 стран отправлены товары на 1,7 млрд. манатов.
Промышленность
1 февраля 2022 г. 12:36
Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран

На промышленных предприятиях Азербайджана произведено продукции на 5,8 млрд. манатов, из них на экспорт в более чем 35 стран отправлены товары на 1,7 млрд. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, только в прошлом году экспорт из промзон увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом. В том числе экспорт продукции ненефтяной промышленности увеличился на 30,8%.

На днях резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ЗАО Tabaterra осуществил первый экспорт продукции в Грузию. В настоящее время компания на основе технологий Великобритании, Германии и Италии производит 80 различных наименований табачных изделий, отвечающих международным стандартам. Годовая производственная мощность предприятия составляет 14 млрд. штук сигарет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarından 35-dən çox ölkəyə məhsul ixrac olunub

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