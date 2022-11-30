Промышленные зоны Азербайджана и Татарстана могут сотрудничать

Обсуждены возможности налаживания сотрудничества, обмена опытом между промышленными зонами, действующими в Азербайджане и особой экономической зоной "Алабуга", расположенной в Татарстане (Россия), и Химградским технополисом.

Обсуждены возможности налаживания сотрудничества, обмена опытом между промышленными зонами, действующими в Азербайджане и особой экономической зоной "Алабуга", расположенной в Татарстане (Россия), и Химградским технополисом.

Как сообщает Report, об этом сообщает Агентство развития экономических зон при министерстве экономики.

Председатель правления структуры Эльшад Нуриев провел встречу с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко в Сумгаитском химическом промышленном парке. На встрече с участием руководителей около 40 компаний, татарстанские бизнесмены были приглашены воспользоваться созданными в промышленных зонах возможностями, реализовать совместные проекты.

Э.Нуриев проинформировал о промышленных зонах и агропарках страны, доступных инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах, состоялась презентация промышленных зон и агропарков.

В завершении гости ознакомились с деятельностью Центра профессионального образования агентства, а также с производственным процессом на заводах тяжелого машиностроения и точной механической обработки ООО SOCAR-STP, действующего в составе ООО "Сумгайытский технопарк".