Промышленность Сирии потеряла 2 млрд долларов из-за террористов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Ущерб промышленного сектора Сирии от действий террористов составил более двух миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом заявил министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе в интервью РИА Новости.

"Вооруженные террористические группировки уничтожали промышленные объекты Сирии как частные, так и государственные, так как промышленный сектор является основой сирийской экономики. Боевики намеренно уничтожали инфраструктуру, линии производства, занимались разграблением объектов и вывезли значительное количество техники в Турцию", - заявил министр.

По его словам, по состоянию на 31 декабря 2018 года ущерб от действий террористов составил 2,36 миллиарда долларов.