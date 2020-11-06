Промышленность Германии не оправдала ожиданий

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в сентябре выросло на 2%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с августом.

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuter, ожидали роста показателя на 2,7%.

Кроме того, показатель августа был пересмотрен в сторону увеличения, до роста на 0,5% со снижения на 0,2%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в сентябре выросло на 2% по отношению к августу, объем производства товаров производственно-технического назначения — на 2,2%, а потребительских товаров — на 3%.