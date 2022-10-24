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Промышленное производство выросло в Китае за три квартала на 3,9%

Промышленное производство выросло в Китае за три квартала на 3,9% Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Промышленность
24 октября 2022 г. 09:20
Промышленное производство выросло в Китае за три квартала на 3,9%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

Объем производства в добывающей промышленности в январе-сентябре вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,6%. Объем высокотехнологичного производства и производства оборудования увеличился на 8,5% и 6,3% соответственно.

Отдельно в сентябре 2022 года показатель отметил рост на 6,3% в годовом выражении и на 0,84% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в сентябре вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 6,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2,9%.

Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в сентябре выросло на 110,0%, а за первые три квартала – на 112,5%, производство промышленных роботов в сентябре выросло на 15,7%, но по итогам первых трех кварталов сократилось на 7,1%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

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