Промышленное производство в Роcсии показало худший результат десятилетия

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Динамика производства промышленной продукции в России в ноябре оказалась еще хуже октябрьской.

Как сообщает Report со ссылкой Investing.ru, это следует из данных Росстата.

Промышленное производство сократилось на 3,6%. Прогнозы аналитиков после октября были пессимистичными, но оставались в пределах роста на 0,2-0,5%. В итоге же экономика России показала наихудший месячный результат с октября 2009 года.

Если в октябре еще сохранялся рост в обрабатывающих производствах (0,1%), то в ноябре и здесь вышло снижение на 4,7%. Добыча полезных ископаемых потеряла 1% против 0,1% месяцем ранее, спад по остальным отраслям в среднем утроился, но он не так принципиален для общей динамики ВВП.