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Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло почти на 9%

Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло почти на 9% В январе-апреле этого года действующими в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями было произведено промышленной продукции на сумму 21,1 млрд манатов.
Промышленность
13 мая 2024 г. 12:32
Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло почти на 9%

В январе-апреле этого года действующими в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 21,1 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 0,2%, а в ненефтегазовом - увеличилось на 8,7%.

64,6% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 29,3% - в перерабатывающем секторе, 5,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 5,7%, а добыча товарного газа выросла на 4,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства снизились на 4,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов наблюдался рост на 8,2%.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 9 %-ə yaxın artıb

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