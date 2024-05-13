Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло почти на 9%

В январе-апреле этого года действующими в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями было произведено промышленной продукции на сумму 21,1 млрд манатов.

В январе-апреле этого года действующими в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 21,1 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 0,2%, а в ненефтегазовом - увеличилось на 8,7%.

64,6% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 29,3% - в перерабатывающем секторе, 5,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 5,7%, а добыча товарного газа выросла на 4,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства снизились на 4,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов наблюдался рост на 8,2%.