Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 6%

В Азербайджане за январь-август 2023 года произведено промышленной продукции на 45,1 млрд манатов или на 0,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года

В Азербайджане за январь-август 2023 года произведено промышленной продукции на 45,1 млрд манатов или на 0,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 1,4%, а в ненефтегазовом - на 6%.

По данным, 68,6% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 26,2%- в перерабатывающем секторе, 4,4%- в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8%- в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.