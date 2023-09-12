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Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 6%

Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 6% В Азербайджане за январь-август 2023 года произведено промышленной продукции на 45,1 млрд манатов или на 0,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года
Промышленность
12 сентября 2023 г. 15:05
Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 6%

В Азербайджане за январь-август 2023 года произведено промышленной продукции на 45,1 млрд манатов или на 0,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 1,4%, а в ненефтегазовом - на 6%.

По данным, 68,6% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 26,2%- в перерабатывающем секторе, 4,4%- в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8%- в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

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Версия на английском языке Industrial production increases by 6% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 6 % artıb

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