Промышленное производство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 6,5%

В январе-июле этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 39,8 млрд манатов.

В январе-июле этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 39,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 2,4%, а в ненефтегазовом увеличилось на 6,5%.

69,1% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 25,7% - в перерабатывающем секторе, 4,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 7,7%, а добыча товарного газа выросла на 3,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 1,7%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 16,7%.