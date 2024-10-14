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Промышленное производство в Нахчыване снизилось

Промышленное производство в Нахчыване снизилось За январь-сентябрь 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено промышленной продукции на 365,9 млн манатов.
Промышленность
14 октября 2024 г. 15:08
Промышленное производство в Нахчыване снизилось

За январь-сентябрь 2024 года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено промышленной продукции на 365,9 млн манатов.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За 9 месяцев 2024 года 325,55 млн манатов или 89% промышленной продукции пришлось на товары, а 40,35 млн манатов или 11% — на услуги.

Из общего объема 0,2% промышленной продукции было произведено в секторе добычи полезных ископаемых, 83,7% — в обрабатывающей промышленности, 14,8% — в производстве, распределении и снабжении электроэнергией, газом и паром, 1,3% — в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

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