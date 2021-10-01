Промышленное производство в Баку выросло на 32%

В январе-августе текущего года в Баку произведено промышленной продукции на сумму 26 млрд манатов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе текущего года в Баку произведено промышленной продукции на сумму 26 млрд манатов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики Госкомстата.

Согласно данным, 75,2% промышленной продукции было произведено в секторе горнодобывающей промышленности, 21,6% - перерабатывающей промышленности, 2,4% - в секторах производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторах водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 82,8%. Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 91,3%, услуг промышленного характера - 8,7%.

Большая часть произведенной продукции отправлена потребителям, с учетом запасов, образовавшихся в предыдущие периоды, на складах промышленных предприятий по состоянию на 1 сентября 2021 года имеются запасы готовой продукции на сумму 301,7 млн манатов.