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Промышленное производство в Баку выросло на 32%

Промышленное производство в Баку выросло на 32% В январе-августе текущего года в Баку произведено промышленной продукции на сумму 26 млрд манатов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
1 октября 2021 г. 17:11
Промышленное производство в Баку выросло на 32%

В январе-августе текущего года в Баку произведено промышленной продукции на сумму 26 млрд манатов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики Госкомстата.

Согласно данным, 75,2% промышленной продукции было произведено в секторе горнодобывающей промышленности, 21,6% - перерабатывающей промышленности, 2,4% - в секторах производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторах водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 82,8%. Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 91,3%, услуг промышленного характера - 8,7%.

Большая часть произведенной продукции отправлена потребителям, с учетом запасов, образовавшихся в предыдущие периоды, на складах промышленных предприятий по состоянию на 1 сентября 2021 года имеются запасы готовой продукции на сумму 301,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sənaye istehsalı 32% artıb

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