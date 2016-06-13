Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 0,3%

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 12,1 млрд. манатов, что на 0,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, причиной спада стало сокращение производства сырой нефти на 0,7%, газа - 9,9%, электроэнергии - 6,8%, а также в сфере производства ряда продуктов перерабатывающей промышленности.

По информации, 64,5% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 28,6% - перерабатывающей сфере, 6,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 0,3%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,0%, напитков - на 6,2%, табачных изделий - 33,9%, изделий текстильной промышленности - в 2,9 раза, одежды - 0,3%, дерева и изделий из дерева - 17,0%, готовых металлургических изделий - 18,6%, компьютеров и электронных изделий - в 3,1 раза, электрического оборудования - 54,8%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - 41,5%, установки и ремонта машин и оборудования - в 2 раза.

Помимо этого, производство кожи и изделий из кожи, обуви сократилось на 73,6%, бумаги и картона - 6,0%, полиграфической продукции - 7,5%, товаров химической промышленности - 18,8%, резины и пластиковых изделий - 22,6%, строительных материалов - 26,2%, металлургических изделий - 9,4%, машин и оборудования - 29,3%, мебели - 8,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 6,5%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 0,8%.

Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,5%, нефтяном секторе сократился на 0,8%.