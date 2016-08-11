Промышленное производство в Азербайджане выросло почти на 1%

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года промышленными предприятиями и действующими в этой сфере физическими лицами Азербайджана произведено промышленной продукции в объеме 17,6 млрд. манатов, что на 0,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 65,1% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 28,6% - перерабатывающей сфере, 5,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство продукции в сфере горнорудной промышленности выросло на 0,9%, в том числе, нефтедобыча выросла на 0,7%, добыча товарного газа сократилась на 8%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,8%, табачных изделий – 10,5%, изделий текстильной промышленности - в 2,8 раз, одежды – 9,6%, дерева и изделий из дерева – 28,5%, бумаги и картона – 1,7%, полиграфической продукции - 3,9%, изделий металлургической промышленности - 2,3%, готовых металлургических изделий – 17,4%, компьютеров и электронных изделий – 10,8%, электрического оборудования – в 2,2 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов – 26,8%, мебели - 4,6%, установки и ремонта машин и оборудования – 73%.

Помимо этого, производство напитков сократилось на 12%, кожи и изделий из кожи, обуви – 75,4%, товаров химической промышленности – 11,5%, резины и пластиковых изделий - 16,6%, строительных материалов – 21,3%, машин и оборудования – 10,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 5%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 0,1%. Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 2,6%, нефтяном секторе - на 0,7%.