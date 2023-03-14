Промышленное производство в Азербайджане выросло на 3%

За январь-февраль этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 12,7 млрд манатов, или на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-февраль этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 12,7 млрд манатов, или на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 3,7%, а в ненефтегазовом - выросло на 6,8%.

73,2% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 21,5% - в перерабатывающем секторе, 4,8% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 6,4%, а добыча товарного газа увеличилась на 0,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 8,3%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 15,9%.