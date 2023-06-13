Промышленное производство в Азербайджане выросло более чем на 7%

За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 29,6 млрд манатов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат,

За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 29,6 млрд манатов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2,8%, а в ненефтегазовом выросло на 7,4%.



По данным, 70,4% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 24,4% - в перерабатывающем секторе, 4,5% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.



В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 8,4%, а добыча товарного газа увеличилась на 2,9%.



В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 5,5%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 16,5%.