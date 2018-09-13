Промышленное производство в Азербайджане увеличилось почти на 2%

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2018 года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 31,6 млрд манатов, что на 1,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 10,8%, в нефтяном секторе - на 0,6%.

Согласно статданным, 73,0% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 22,3% - перерабатывающем секторе, 4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности увеличилась на 0,9%, товарного газа - на 0,5%.

В перерабатывающей отрасли производство автомобилей, прицепов и полуприцепов возросло в 32 раза, электрического оборудования – в 3 раза, полиграфической продукции – в 2,8 раза, табачных изделий - в 2,6 раза, мебели – в 2,1 раза, изделий текстильной промышленности – на 63%, кожи и изделий из кожи, обуви – на 54%, строительных материалов – 31,7%, фармацевтической продукции – 20,2%, готовых металлургических изделий – 18,2%, изделий металлургической промышленности – 13,4%, напитков – 9,3%, дерева и изделий из дерева – на 5,7%, продукции химической промышленности – 1%, одежды – 0,5%.

В то же время, производство продовольственных товаров сократилось на 1%, работы по установке и ремонту машин и оборудования, производство компьютеров, электронных и оптических товаров, резины и пластиковых изделий – по 9,6%, машин и оборудования - 16%, транспортных средств – 61,7%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 4,7%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 1,4%.