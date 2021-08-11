Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1%

В январе-июле этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 27,5 млрд манатов.

В январе-июле этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 27,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 1,6%, в ненефтегазовом секторе увеличилось на 16,4%.

В горнодобывающем секторе произведено 62,7% промышленной продукции, 31,3% - в перерабатывающем секторе, 5,1% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в горнодобывающем секторе сократилась на 2,3%, а добыча товарного газа возросла на 11,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 2,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 10,7%.