Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 6%

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 12,6 млрд манатов, что на 6% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 2,8%, нефтяном секторе сократился на 7,5%.

Согласно статданным, 70,5% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 23,8% - перерабатывающей сфере, 5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство нефти в сфере горнорудной промышленности сократилось на 9,5%, добыча товарного газа – на 0,2%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,7%, напитков на 39,4%, изделий текстильной промышленности - в 2,2 раза, одежды – 73,6%, дерева и изделий из дерева – 88,6%, продукции химической промышленности – 11,7%, фармацевтической продукции – в 2,3 раза, резины и пластиковых изделий – 60,6%, строительных материалов – 44,7%, изделий металлургической промышленности – 2,4%, компьютеров и электронных товаров – в 2,1 раза, электрического оборудования – в 2,4 раза, иных транспортных средств – 32,5%, мебели – 47,9%.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 49%, кожи и изделий из кожи, обуви – 60,4%, бумаги и картона – 2,8%, полиграфической продукции – 60,7%, готовых металлургических изделий – 29,5%, машин и оборудования – 1%, установки и ремонта машин и оборудования – 59,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 1,2%.