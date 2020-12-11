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Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 5 %

Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 5 % В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на 33,7 млрд манатов или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Промышленность
11 декабря 2020 г. 15:13
Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 5 %

В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на 33,7 млрд манатов или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Спад производства произошел за счет снижения производства продукции в нефтегазовом секторе на 6,4%, а в ненефтегазовом секторе промышленности производство продукции увеличилось на 11,4%.

В горнодобывающем секторе произведено 60,7% промышленной продукции, 33,2% - в перерабатывающем секторе, 5,2% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9%- в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в горнодобывающем секторе сократилась на 7,8%, а добыча товарного газа возросла на 6,4%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 8%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сократился на 6,9%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı 5 % azalıb

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