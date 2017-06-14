Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 5,5%

© Report

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 15,7 млрд манатов, что на 5,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,9%, нефтяном секторе сократился на 7,1%.

Согласно статданным, 70,2% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 24,4% - перерабатывающем секторе, 4,7% - секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство нефти в сфере горнорудной промышленности сократилось на 9,2%, добыча товарного газа осталась на уровне аналогичного показателя прошлого года.