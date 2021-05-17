Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 4%

Спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 14,9 млрд манатов, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе на 6,9%, в то же время производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 16,5%.

Согласно статданным, 62,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 30,5% - перерабатывающем секторе, 5,8% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 6,9%, товарного газа увеличилась на 9,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства сократился на 0,7 %, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов возрос на 2,2%.