Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 3%

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ За январь текущего года в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 2,1 млрд. манатов, что на 3,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 62,2% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 28,8% - перерабатывающей сфере, 8,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 3,5%, в том числе, товарного газа - 10,5%, нефтедобычи - 3,9%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 2,1%, табачных изделий - 38,2%, изделий текстильной промышленности - в 2,9 раз, дерева и изделий из дерева - 18,8 %, полиграфической продукции - 0,4%, продукции металлургической промышленности - в 2,1 раз, компьютеров, электронных и оптических изделий - 5,0%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,4 раза, мебели - 68,6%, установки и ремонта машин и оборудования - в 2,2 раза. Производство товаров химической промышленности сократилось на 21,4%, резины и пластических изделий - 40,6%, строительных материалов - 53,6%, одежды - 41,3%, напитков - 11,4%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 8,7%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - рост на 0,7%.

Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 0,3%, нефтяном секторе сократился на 3,5%.