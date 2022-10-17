О нас

Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось

Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось В январе-сентябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
17 октября 2022 г. 11:48
Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось

В январе-сентябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 1,9%, а в ненефтегазовом секторе - выросло на 7,2%.

По информации, 75,8% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,4% - перерабатывающем секторе, 3,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,4%, товарного газа – выросла на 9,8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 3,8%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5,5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s industrial production slightly declines 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı cüzi azalıb

Самое читаемое

Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
10 октября 2022 г. 19:23
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
11 октября 2022 г. 09:15
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК Вагнер под Харьковом
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом
11 октября 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi