Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось

В январе-сентябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 1,9%, а в ненефтегазовом секторе - выросло на 7,2%.

По информации, 75,8% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,4% - перерабатывающем секторе, 3,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,4%, товарного газа – выросла на 9,8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 3,8%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5,5%.