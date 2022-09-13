О нас

Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось 

Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось  В январе-августе этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 56,1 млрд манатов, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
13 сентября 2022 г. 12:47
Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось 

В январе-августе этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 56,1 млрд манатов, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 1,6%, а в ненефтегазовом секторе - выросло на 9%.

По информации, 75,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,6% - перерабатывающем секторе, 3,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,2%, товарного газа – выросла на 11,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 2,4%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5,1%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı cüzi azalıb

Другие новости из категории

Сингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке
ФотоСингапурская компания может начать производство удобрений в Сумгайытском химпромпарке
13 сентября 2022 г. 11:54
В Гяндже создается региональный центр аутизма
ФотоВ Гяндже создается региональный центр аутизма
12 сентября 2022 г. 11:08
Азербайджан сократил поставки химической продукции из Турции
Азербайджан сократил поставки химической продукции из Турции
10 сентября 2022 г. 15:56
Поменялся член Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации
Поменялся член Наблюдательного совета "Азербайджанской промышленной корпорации"
8 сентября 2022 г. 18:10
Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год
Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год
8 сентября 2022 г. 10:20
Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен
Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен
7 сентября 2022 г. 22:29
AzerGold прокомментировала заключение контракта по участкам Гарадаг и Хархар
AzerGold прокомментировала заключение контракта по участкам "Гарадаг" и "Хархар"
6 сентября 2022 г. 13:00
Дочернее предприятие AzerGold завершило тендер на 2,5 млн манатов
Дочернее предприятие AzerGold завершило тендер на 2,5 млн манатов
6 сентября 2022 г. 09:26
Японские компании могут инвестировать в промзоны Азербайджана
ФотоЯпонские компании могут инвестировать в промзоны Азербайджана
5 сентября 2022 г. 17:27
В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения
В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения
3 сентября 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi