Промышленное производство в Азербайджане незначительно сократилось

В январе-августе этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 56,1 млрд манатов, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 56,1 млрд манатов, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 1,6%, а в ненефтегазовом секторе - выросло на 9%.

По информации, 75,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,6% - перерабатывающем секторе, 3,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,2%, товарного газа – выросла на 11,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 2,4%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5,1%.