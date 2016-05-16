​Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 1,1%

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 9,4 млрд. манатов, что на 1,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, причиной спада стало сокращение производства сырой нефти на 1,8%, газа - 9,8%, электроэнергии - 7,6%, а также ряда продуктов перерабатывающей промышленности.

По информации, 63,9% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 28,6% - перерабатывающей сфере, 6,7% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 1,3%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 2,3%, напитков - на 8,2%, табачных изделий - 52,1%, изделий текстильной промышленности - в 3,5 раз, готовых металлургических изделий - 36,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий - в 2,7 раз, электрического оборудования - 7,8%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - 48,4%, установки и ремонта машин и оборудования - в 2,1 раза.

Помимо этого, производство одежды сократилось на 19,6%, кожи и изделий из кожи, обуви - 72,9%, бумаги и картона - 14,9%, полиграфической продукции - 6,7%, товаров химической промышленности - 13,8%, резины и пластиковых изделий - 24,4%, строительных материалов - 28,6%, машин и оборудования - 20,5%, мебели - 14,2%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 6,2%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 0,7%. Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 4,2%, нефтяном секторе сократился на 1,7%.