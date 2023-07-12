Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 2%

За январь-июнь этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 34,7 млрд манатов, или на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-июнь этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 34,7 млрд манатов, или на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2,3%, а в ненефтегазовом - выросло на 6,5%.

69,5% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 25,3% - в перерабатывающем секторе, 4,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 7,7%, а добыча товарного газа увеличилась на 3,2%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 3,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 17%.