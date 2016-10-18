Промышленное производство в Азербайджане выросло на 0,2%

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года промышленными предприятиями и действующими в этой сфере физическими лицами Азербайджана произведено промышленной продукции в объеме 23 млрд. манатов, что на 0,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 65,7% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 28,2% - перерабатывающей сфере, 5,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 0,3%, добыча товарного газа - на 1,6%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 4,3%, изделий текстильной промышленности - в 2,7 раза, одежды – 34,6%, дерева и изделий из дерева – 32,2%, бумаги и картона – 9,2%, полиграфической продукции – 12,7%, готовых металлургических изделий – 18,5%, компьютеров и электронных товаров – 14,9%, электрического оборудования – в 2,6 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов – 14%, мебели – 16,3%, установки и ремонта машин и оборудования – 53,6%.

Помимо этого, производство напитков сократилось на 12,2%, табачных изделий – 6,9%, кожи и изделий из кожи, обуви – 68,9%, товаров химической промышленности – 15,3%, резины и пластиковых изделий – 13,3%, строительных материалов – 16,2%, изделий металлургической промышленности – 1,1%, машин и оборудования – 10,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 2,9%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 0,2%. Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,6%, нефтяном секторе сократился на 0,2%.