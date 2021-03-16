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Промпроизводство в США в феврале упало впервые с сентября

Промпроизводство в США в феврале упало впервые с сентября Загрузка промышленных мощностей в США в феврале снизилась до 73,8%
Промышленность
16 марта 2021 г. 18:50
Промпроизводство в США в феврале упало впервые с сентября

Объем промышленного производства в США в феврале упал на 2,2% к предыдущему месяцу.

Как передает Report, это следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали увеличения показателя на 0,6%.

ФРС отмечает, что такое резкое снижение вызвано преимущественно негативным влиянием холодной погоды в США на работу предприятий. Снижение показателя стало первым с сентября 2020 года, до этого показатель непрерывно рос.

Показатель января был пересмотрен до роста на 0,9% с роста на 1,1%.

Загрузка промышленных мощностей в США в феврале снизилась до 73,8% с пересмотренного уровня января в 75,5%, что на 5,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Первоначальный показатель января составлял 74,9%. В феврале индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75,5%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

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