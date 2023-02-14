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Промпроизводство в ненефтяном секторе в Азербайджане выросло на 2% 

Промпроизводство в ненефтяном секторе в Азербайджане выросло на 2%  В январе 2023 года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено продукции на сумму 6,5 млрд манатов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
14 февраля 2023 г. 13:44
Промпроизводство в ненефтяном секторе в Азербайджане выросло на 2% 

В январе 2023 года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено продукции на сумму 6,5 млрд манатов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 4,9%, в ненефтегазовом секторе выросло на 2%.

По информации, 74,1% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,5% - перерабатывающем секторе, 4,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 6,9%, товарного газа – на 1,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 8,3%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 15,4%.

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Версия на английском языке Industrial production in Azerbaijan’s non-oil and gas sector up by 2% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 2 % artıb

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