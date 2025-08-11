Промпроизводство в Азербайджане за 7 меясцев сократилось на 2,3%

Промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере в Азербайджане, в январе-июле этого года сократили объем производства продукции на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 36,6 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 3,5%, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 5,5%.

61,5% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 32% - в обрабатывающем секторе, 5,5% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В обрабатывающем секторе производство изделий из дерева и обработка древесины увеличилось на 88,2%, фармацевтической продукции - на 81,3%, текстильной промышленности - на 27,5%, химической промышленности - на 10,7%, пищевых продуктов - на 10,6%, машин и оборудования - на 10,6%, табачных изделий - на 8,1%, резиновых и пластмассовых изделий - на 5,3%, нефтепродуктов - на 1,4%.

В то же время снижение зафиксировано в производстве напитков - на 1,2%, мебели - на 5,2%, строительных материалов - на 5,8%, готовых металлических изделий - на 10,4%, продукции металлургической промышленности - на 12%, электрического оборудования - на 12,2%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 12,7%, работы по установке и ремонту машин и оборудования снизились на 16,8%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции - на 20%, кожи и кожаных изделий, обуви - на 20,3%, бумаги и картона - на 24,6%, полиграфической продукции - на 28,1%, одежды - на 38,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 2,5%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 4,7%.