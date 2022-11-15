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Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1%

Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1% В январе-октябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 73,3 млрд манатов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
15 ноября 2022 г. 12:28
Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1%

В январе-октябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 73,3 млрд манатов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 2,1%, в ненефтегазовом секторе выросло на 5,6%.

По информации, 76,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 19,9% - перерабатывающем секторе, 3,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,5%, товарного газа – выросла на 8,6%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 3,5%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5,7%.

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