Промпроизводство в Азербайджане сократилось более чем на 1%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 80 млрд манатов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено промышленной продукции на сумму 80 млрд манатов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 2,2%, в ненефтегазовом секторе выросло на 5%.

По информации, 76,1% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,1% - перерабатывающем секторе, 3,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,5%, товарного газа – выросла на 8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 3,2%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 4,7%.