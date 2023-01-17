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Промпроизводство сократилось на 1% в Азербайджане

Промпроизводство сократилось на 1% в Азербайджане В 2022 году в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено продукции на сумму 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
17 января 2023 г. 12:43
Промпроизводство сократилось на 1% в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями произведено продукции на сумму 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности сократилось на 2,5%, в ненефтегазовом секторе выросло на 7,1%.

По информации, 75,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,6% - перерабатывающем секторе, 3,4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,6%, товарного газа – выросла на 7,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 2,3%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 8,4%.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s industrial production down 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı 1 % azalıb

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