​Промышленное производство Азербайджана увеличилось на 2,1%

В январе этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 4,2 млрд манатов, что на 2,1% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтегазовом секторе промышленности вырос на 16,6%.

Согласно статданным, 68,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 26,4% - перерабатывающем секторе, 4,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 3,8%, товарного газа увеличилась на 21,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 6,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 1%.