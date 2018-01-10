Prokon завершила строительство складского помещения для SOCAR Polymer

Баку. 10 января.REPORT.AZ/ Компания Prokon успешно завершила работы по инженерному проектированию, поставкам и строительству складского помещения для готовой продукции в рамках проекта по производству полипропилена/полиэтилена высокой плотности для SOCAR Polymer.

Как сообщили Report в Nobel Oil Services, складское помещение расположено в Сумгайыте в восточной части завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности и предназначено для хранения готовой продукции. Общий размер помещения составляет 84x176 м, а внутренняя минимальная высота равна 6 м.

Реализация проекта была начата в августе 2016 года и охватила работу по инженерному проектированию, поставкам, строительству, изготовлению и монтажу металлоконструкций, а также получению разрешений от местных органов власти. В рамках проекта Prokon успешно реализовал этапы работ по подготовке строительной площадки, гражданские строительные и земляные работы, которые включали в себя инжиниринг, выемку грунта, засыпку, снос, удаление воды и установку защитных барьеров.

Prokon отмечает, что на проект было потрачено более 350 тыс. человеко-часов без случаев потери времени и трудоспособности (LTI).

Prokon была основана в 2012 году как дочернее предприятие компании Nobel Oil Services в сфере строительства и управления проектами. К последним реализуемым проектам компании относятся строительство карбамидного завода SOCAR, сооружение промышленных резервуаров и другие.