Производство золота в Азербайджане выросло почти на 6% в этом году

В январе-июле этого года в Азербайджане произведено 1 248,2 кг золота и 1 906,8 кг серебра.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство золота было на 5,6% меньше, а производство серебра на 20,1% меньше по сравнению с показателями января-июля 2023 года.
За прошедшие 7 месяцев производство медного концентрата в Азербайджане составило 112 тонн, что на 94,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
На 1 августа этого года в стране образовался запас золота в объеме 105,6 кг, серебра - 79,9 кг, медного концентрата - 25,9 тонн.