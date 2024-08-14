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Производство золота в Азербайджане выросло почти на 6% в этом году

Производство золота в Азербайджане выросло почти на 6% в этом году В январе-июле этого года в Азербайджане произведено 1 248,2 кг золота и 1 906,8 кг серебра.
Промышленность
14 августа 2024 г. 13:52
Производство золота в Азербайджане выросло почти на 6% в этом году

В январе-июле этого года в Азербайджане произведено 1 248,2 кг золота и 1 906,8 кг серебра.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство золота было на 5,6% меньше, а производство серебра на 20,1% меньше по сравнению с показателями января-июля 2023 года.

За прошедшие 7 месяцев производство медного концентрата в Азербайджане составило 112 тонн, что на 94,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

На 1 августа этого года в стране образовался запас золота в объеме 105,6 кг, серебра - 79,9 кг, медного концентрата - 25,9 тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan boosts gold output by nearly 6%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qızıl istehsalı 6 %-ə yaxın artıb

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