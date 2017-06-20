Производство товаров химической промышленности в Азербайджане увеличилось на 22%

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года производство товаров химической промышленности увеличилось на 22%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 5 месяцев года произведено 23,8 тыс. тонн пропилена. Из них 18,1 тыс. тонн пришлось на товарный продукт. В годовом исчислении производство пропилена увеличилось на 2,8%.

За отчетный период произведено 46 тыс. тонн полиэтилена, 47,4 тыс. тонн этилена, 6 489,3 тонн изопропилового спирта, 70,3 тыс. тонн метанола (метиловый спирт), 3 815,0 тонн лакокрасочных изделий, 3 452,9 тонн органических растворителей, 77,5 тонн йода.

Производство полиэтилена в годовом сравнении увеличилось на 5,1%, этилена – 5%, изопропилового спирта – 46%, лакокрасочных изделий – 58%, йода – 1,4%.

В январе-мае производство азота составило 9 227,1 тыс. кубометров, из них 250,8 тыс. кубометров пришлось на товарный продукт, оксигена - 1 327,0 тыс. кубометров, в том числе 1 258,8 тыс. кубометров товарного продукта.

Производство азота сократилось на 0,3%, оксигена - 69,7%.