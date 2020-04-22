​Производство стали в мире снизилось

Производство стали в мире в марте 2020 года упало на 6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило 147,05 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные отчета World Steel Association.

Так, страны Азии в марте 2020 года произвели 105,7 млн тонн, снизив выпуск на 4,1%, страны ЕС - 12,03 млн тонн, что на 20,4% меньше, чем годом ранее. Выпуск стали странами Северной Америки снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,66 млн тонн.

Выпуск стали странами СНГ в марте 2020 года снизился на 6,2%, до 8,26 млн тонн.