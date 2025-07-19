Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 %

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 163,9 тысячи тонн сахара и сахарного песка.

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 163,9 тысячи тонн сахара и сахарного песка.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 37,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За последний год производство кондитерских изделий в стране увеличилось на 10,4 %, достигнув 4 426 тонн.

По состоянию на 1 июля, в Азербайджане имелись запасы готовой продукции в объеме 5,6 тыс. тонн сахара и сахарного песка, а также 78,3 тонны кондитерских изделий, что соответственно на 12% и в 2 раза больше по сравнению с годом ранее.

Напомним, что за 6 месяцев в Азербайджане было произведено пищевых продуктов на 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше в годовом сравнении.