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Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 %

Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 % В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 163,9 тысячи тонн сахара и сахарного песка.
Промышленность
19 июля 2025 г. 18:07
Производство сахара и сахарного песка в Азербайджане выросло почти на 38 %

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 163,9 тысячи тонн сахара и сахарного песка.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 37,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За последний год производство кондитерских изделий в стране увеличилось на 10,4 %, достигнув 4 426 тонн.

По состоянию на 1 июля, в Азербайджане имелись запасы готовой продукции в объеме 5,6 тыс. тонн сахара и сахарного песка, а также 78,3 тонны кондитерских изделий, что соответственно на 12% и в 2 раза больше по сравнению с годом ранее.

Напомним, что за 6 месяцев в Азербайджане было произведено пищевых продуктов на 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 38 %-ə yaxın artıb

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