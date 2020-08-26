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Производство промышленных товаров в Баку сократилось

Производство промышленных товаров в Баку сократилось С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 августа 2020 года сформировались запасы готовой продукции на 297,9 млн манатов
Промышленность
26 августа 2020 г. 13:22
Производство промышленных товаров в Баку сократилось

В январе-июле текущего года объем производства товаров и услуг в промышленном секторе Баку сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,2 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, 74,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 22,6% - перерабатывающем секторе, 2,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

На частный сектор пришлось 78,5% промышленного производства. Доля промышленного производства в общем объеме производства составила 85,4%, услуг - 14,6%.

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям. С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 августа 2020 года сформировались запасы готовой продукции на 297,9 млн манатов.

На складах промышленных предприятий на эту дату также хранились закупленные у других предприятий и предназначенные на продажу товары на 87,4 млн манатов.

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