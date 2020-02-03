Производство промышленных товаров в Баку увеличилось

В 2019 году объем производства товаров и услуг в промышленном секторе Баку увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, 80,7% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 17,2% - перерабатывающем секторе, 1,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

На частный сектор пришлось 83,4% промышленного производства. Доля промышленного производства в общем объеме производства составила 88,5%, услуг - 11,5%.

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям. С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 января сформировались запасы готовой продукции на 230,6 млн манатов.

На складах промышленных предприятий на эту дату также хранились закупленные у других предприятий и предназначенные на продажу товары на 75,9 млн манатов.