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Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана выросла на 14%

Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана выросла на 14% За январь-май текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 34,9 млрд манатов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
13 июня 2022 г. 12:59
Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана выросла на 14%

За январь-май текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 34,9 млрд манатов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За последний год производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 1,1%, в ненефтяном секторе - на 14,3%.

По данным, 75,7% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 20,3% - перерабатывающем секторе, 3,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе добычи полезных ископаемых сократилась на 2,7%, товарного газа - выросла на 18,5 %.

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Версия на азербайджанском языке Sənayenin qeyri-neft-qaz sektorunda istehsal 14 %-dən çox artıb

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