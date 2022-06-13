Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана выросла на 14%

За январь-май текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 34,9 млрд манатов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-май текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 34,9 млрд манатов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За последний год производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 1,1%, в ненефтяном секторе - на 14,3%.

По данным, 75,7% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 20,3% - перерабатывающем секторе, 3,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе добычи полезных ископаемых сократилась на 2,7%, товарного газа - выросла на 18,5 %.