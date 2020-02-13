Производство продукции на Этилен-полиэтиленовом заводе вырастет

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Годовое производство этилена на Этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возрастет в 2-2,5 раза после модернизации.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель главного инженера по модернизации этилен-полиэтиленового завода Гадир Алиев.

По его словам, если годовой объем производства пропилена ранее составлял 90-100 тыс. тонн, то данный показатель составит 187 тыс. тонн.

"После модернизации также ожидается резкий рост производства этилена. Так, годовой объем производства составит 192 тыс. тонн", - сказал Алиев.

Он напомнил, что годовое производство этилена на заводе составляет в пределах 100-120 тыс. тонн.

Активная фаза работ по модернизации и реконструкции на заводе началась в 2017 году. К строительно-монтажным работам привлечены свыше 2 000 специалистов из Сумгайыта и окрестностей, из них 94% - отечественные специалисты. Модернизацию планируется завершить в третьем квартале 2020 года.