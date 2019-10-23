​Производство полипропилена на SOCAR Polymer возрастет на 27%

В 2020 году производство продукции на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка прогнозируется в объеме 140 тыс. тонн.

Как сообщает Report, это отражено в пакете госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год.

Данный показатель на 30 тыс.тонн или 27% превышает прогноз на текущий год.

В 2021 году завод будет производить 150 тыс. тонн полипропилена, в 2022 году - 160 тыс. тонн, в 2023 году - 170 тыс. тонн.

В 2018 году производство полипропилена составило 6 тыс. тонн. Прогноз на этот год составил 110 тыс. тонн.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.