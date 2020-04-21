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Производство ряда жизненно важных препаратов может быть приостановлено

Производство парацетамола, димедрола и ибупрофена будет приостановлено

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). 

Как передает Report, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на семь фармацевтических компаний.

Как сообщает издание, из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. О кризисе участники рынка уже предупредили Минпромторг. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен.

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них — «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также один из крупнейших игроков рынка «Фармстандарт». 

Решение бизнеса связано с низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и, как следствие, отрицательной рентабельностью их производства. В числе таких препаратов — жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и др. из портфеля компаний.

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого «Биосинтезом»,— 10,1 рублей (0,13 доллара США). При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 рублей (0,21 доллара США), следует из обращения в Минпромторг. Цена упаковки из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 мг не должна превышать 12,05 рублей (0,16 доллара США), тогда как производство обходится «Биосинтезу» в 17,21 рублей (0,22 доллара США). Ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19, из-за чего увеличился спрос на импортные субстанции, а также выросла их стоимость, указывают участники рынка. Так, цена субстанции ибупрофен увеличилась с 22,3 до 28 долларов США за 1 кг, а парацетамола — с 4,7 до 5,8 долларов США. Производство «Биосинтезом» этих препаратов, а также ряда других уже приостановлено, сообщила компания.

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